Украинские пограничники не зафиксировали стрельбы на границе с Россией

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не зафиксировали фактов стрельбы на границе с Россией. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Украинские пограничники не зафиксировали стрельбы на границе с Россией
  • Reuters

«Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов на границе с Россией», — говорится в сообщении.

В настоящее время пограничники дополнительно проверяют участок местности, где могло произойти нарушение границы с Россией.

4 декабря в ФСБ сообщили, что трое неизвестных с оружием попытались перейти границу России со стороны Украины.

Ответным огнём один из нарушителей был смертельно ранен, а двое скрылись на территории Украины.

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