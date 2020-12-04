Украинские пограничники не зафиксировали стрельбы на границе с Россией
- Reuters
«Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов на границе с Россией», — говорится в сообщении.
В настоящее время пограничники дополнительно проверяют участок местности, где могло произойти нарушение границы с Россией.
4 декабря в ФСБ сообщили, что трое неизвестных с оружием попытались перейти границу России со стороны Украины.
Ответным огнём один из нарушителей был смертельно ранен, а двое скрылись на территории Украины.