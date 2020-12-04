Трое неизвестных с оружием попытались прорваться в Россию с Украины
- Reuters
«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Россию тремя вооружёнными неизвестными», — сообщили в ФСБ.
При попытке задержания нарушители «оказали вооружённое сопротивление».
Ответным огнём один из нарушителей был смертельно ранен, а двое скрылись на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В июне в Крыму арестовали украинского военного Евгения Добринского, которого задержали при нарушении российской границы в состоянии алкогольного опьянения.