В Казахстане за сутки выявили 769 случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2049.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 118 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране идёт поиск производственной площадки для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».