Зеленский поручил обеспечить выполнение резолюций Совбеза ООН по ОМУ
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«Постановляю кабинету министров Украины определить министерства, другие центральные органы исполнительной власти, на которые в соответствии с компетенцией возлагается выполнение обязательств по резолюциям», — говорится в документе.
В указе уточняется, что речь идёт о шести резолюциях СБ ООН, которые были приняты в период с 2004 по 2016 год.
Ранее Зеленский предложил разместить в Киеве международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации.