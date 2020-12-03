Зеленский поручил обеспечить выполнение резолюций Совбеза ООН по ОМУ

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН относительно нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и предотвращения его использования в террористических целях.
Зеленский поручил обеспечить выполнение резолюций Совбеза ООН по ОМУ
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«Постановляю кабинету министров Украины определить министерства, другие центральные органы исполнительной власти, на которые в соответствии с компетенцией возлагается выполнение обязательств по резолюциям», — говорится в документе.

В указе уточняется, что речь идёт о шести резолюциях СБ ООН, которые были приняты в период с 2004 по 2016 год.

Ранее Зеленский предложил разместить в Киеве международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации.

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