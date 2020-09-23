Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией
- globallookpress.com
По его словам, Украина готова инициировать создание в Киеве международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.
«Наша планета уже не такая большая. Это доказывают информационные угрозы миру», — приводит ТАСС слова Зеленского на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он отметил, что ложная информация может оказывать влияние на мировые рынки и избирательные процессы.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.