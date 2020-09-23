Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

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Власти Украины готовы инициировать создание международной штаб-квартиры по противодействию распространению дезинформации и разместить её на своей территории, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией
  • globallookpress.com

По его словам, Украина готова инициировать создание в Киеве международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

«Наша планета уже не такая большая. Это доказывают информационные угрозы миру», — приводит ТАСС слова Зеленского на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что ложная информация может оказывать влияние на мировые рынки и избирательные процессы.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.

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