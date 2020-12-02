В НАТО обсудили ситуацию в Белоруссии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран альянса обсудили ситуацию в Белоруссии и Нагорном Карабахе.
В НАТО обсудили ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

Об этом он сказал по итогам заседания министров, прошедшего в формате видеоконференции.

«Министры обсуждали ситуацию в Белоруссии, а также в Нагорном Карабахе. И Минск, и Москва должны уважать демократические права белорусских граждан на определение собственного будущего и на всеобъемлющий политический диалог», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в планы НАТО входит создание военной группировки для захвата западных белорусских земель.

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