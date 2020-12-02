Лукашенко заявил об управляемом хаосе в международном порядке
- Reuters
По его словам, пандемия не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов.
Он заявил, что по всему миру, в том числе в США и странах Европы, идут беспрецедентные массовые беспорядки.
Лукашенко считает, что «это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации».
«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса», — сказал Лукашенко.
По его словам, «налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов».
Также Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии.
RT вёл прямую трансляцию сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.