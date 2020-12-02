Лукашенко заявил об управляемом хаосе в международном порядке

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса.

По его словам, пандемия не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов.

Он заявил, что по всему миру, в том числе в США и странах Европы, идут беспрецедентные массовые беспорядки.

Лукашенко считает, что «это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации».

«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса», — сказал Лукашенко.

По его словам, «налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов».

Также Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии.

RT вёл прямую трансляцию сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.