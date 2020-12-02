Армения предложила принцип обмена пленными в Карабахе «всех на всех»
- РИА Новости
«Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип «всех на всех». Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому, если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий», — говорится в пресс-релизе офиса.
Такое мнение армянский политик высказал на встрече с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным.
Российский дипломат отметил, что проблема пленных и без вести пропавших находится в центре внимания российского руководства.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона не наблюдает намеренного затягивания процесса обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе.