Армения предложила принцип обмена пленными в Карабахе «всех на всех»

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Армения предлагает в процессе обмена пленными в Нагорном Карабахе применить принцип «всех на всех», сообщает РИА Новости со ссылкой на офис армянского вице-премьера Тиграна Авиняна.
Армения предложила принцип обмена пленными в Карабахе «всех на всех»
  • РИА Новости

«Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип «всех на всех». Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому, если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий», — говорится в пресс-релизе офиса.

Такое мнение армянский политик высказал на встрече с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным. 

Российский дипломат отметил, что проблема пленных и без вести пропавших находится в центре внимания российского руководства.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона не наблюдает намеренного затягивания процесса обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе.

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