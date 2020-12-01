Лавров: Россия не наблюдает затягивания обмена пленными в Карабахе
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- РИА Новости
«Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса (обмена пленными и телами погибших. — RT), мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, — это факт», — сказал он.
Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших.