Лавров: Россия не наблюдает затягивания обмена пленными в Карабахе

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Российская сторона не наблюдает намеренного затягивания процесса обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц СМИД ОДКБ.
Лавров: Россия не наблюдает затягивания обмена пленными в Карабахе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса (обмена пленными и телами погибших. — RT), мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, — это факт», — сказал он.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших.

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