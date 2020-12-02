Турция анонсировала скорое начало работы в центре по Карабаху
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«Строительство здания центра продолжается. Наши военнослужащие приступят к своей миссии в очень сжатые сроки», — цитирует агентство Anadolu Акара.
По его словам, офицеры двух стран будут вместе участвовать в мониторинге режима прекращения огня.
Он также отметил, что в центре будут работать турецкий и российский генералы.
11 ноября министр обороны России Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.