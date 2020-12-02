В Нагорный Карабах вернулись уже более 27 тысяч беженцев

В Нагорный Карабах вернулись уже более 27 тыс. беженцев, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За сутки в регион при содействии российских миротворцев вернулись 1168 беженцев, добавил он.

«В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 27 тыс. беженцев», — цитирует его Интерфакс.

Кроме того, в школе №8 Степанакерта возобновили учёбу более 400 учеников — её восстановили с помощью миротворцев.

Ранее российские миротворцы проверили и очистили от взрывоопасных объектов территорию общеобразовательной школы №10 в Степанакерте.