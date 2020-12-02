Миротворцы разминировали территорию школы в Степанакерте

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Российские миротворцы завершили обследование местности, поиск и очистку от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 в Степанакерте.
Миротворцы разминировали территорию школы в Степанакерте
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Александр Мельников

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 га местности, около 12 км дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.

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