Миротворцы разминировали территорию школы в Степанакерте

Российские миротворцы завершили обследование местности, поиск и очистку от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 в Степанакерте.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 га местности, около 12 км дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.