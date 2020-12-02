Миротворцы разминировали территорию школы в Степанакерте
- РИА Новости
- © Sputnik / Александр Мельников
Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Отмечается, что всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 га местности, около 12 км дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.
27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.