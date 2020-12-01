Алиев предложил Франции «отдать армянам» город Марсель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к народу предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав там «второе государство» для них.

«Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите что происходит», — цитирует РИА Новости Алиева.

Он предложил французскому правительству «отдать армянам город Марсель, изменить его название и создать там для армян второе государство».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что никто не может вмешиваться в дела Азербайджана.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах.

Как заявили в МИД Франции, Париж не признает независимость Карабаха.