Алиев предложил Франции «отдать армянам» город Марсель

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к народу предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав там «второе государство» для них.
Алиев предложил Франции «отдать армянам» город Марсель
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите что происходит», — цитирует РИА Новости Алиева.

Он предложил французскому правительству «отдать армянам город Марсель, изменить его название и создать там для армян второе государство».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что никто не может вмешиваться в дела Азербайджана.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах.

Как заявили в МИД Франции, Париж не признает независимость Карабаха.

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