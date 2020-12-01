Алиев предложил Франции «отдать армянам» город Марсель
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- РИА Новости
«Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите что происходит», — цитирует РИА Новости Алиева.
Он предложил французскому правительству «отдать армянам город Марсель, изменить его название и создать там для армян второе государство».
Азербайджанский лидер подчеркнул, что никто не может вмешиваться в дела Азербайджана.
25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах.
Как заявили в МИД Франции, Париж не признает независимость Карабаха.