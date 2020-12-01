Миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе
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«Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередачи, разрушенной во время боевых действий», — приводит сообщение ТАСС.
Инженерные подразделения очистили около 10 км дорог и проверили более 100 домов и значимых объектов.
Боеприпасы уничтожаются на специально оборудованном полигоне.
Как сообщалось ранее, российские миротворцы обеспечивают безопасность движения транспорта по Лачинскому коридору.