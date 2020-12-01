Миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

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Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, в том числе в Лачинском коридоре, сообщили в Министерстве обороны.
Миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередачи, разрушенной во время боевых действий», — приводит сообщение ТАСС.

Инженерные подразделения очистили около 10 км дорог и проверили более 100 домов и значимых объектов.

Боеприпасы уничтожаются на специально оборудованном полигоне.

Как сообщалось ранее, российские миротворцы обеспечивают безопасность движения транспорта по Лачинскому коридору.

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