Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

«В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Отмечается, что стороны подробно обсудили взаимодействие стран в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 2 декабря проведут в онлайн-формате 25-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.