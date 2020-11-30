Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.
Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Отмечается, что стороны подробно обсудили взаимодействие стран в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 2 декабря проведут в онлайн-формате 25-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

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