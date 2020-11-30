МИД России призвал Париж ответственно подходить к нормандскому формату

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МИД России в связи с заявлениями дипломатического ведомства Франции об отсутствии прогресса в трёхсторонней контактной группе по Донбассу по включению формулы Штайнмайера в законодательство Украины сообщил, что Парижу следует более ответственно подходить к роли сопосредника в рамках нормандского формата.
МИД России призвал Париж ответственно подходить к нормандскому формату
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Призываем наших французских партнеров по «нормандскому формату» более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению «Комплекса мер» и «нормандских» решений», — говорится в комментарии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время нет целесообразности менять переговорный нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе.

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