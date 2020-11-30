МИД России призвал Париж ответственно подходить к нормандскому формату
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
«Призываем наших французских партнеров по «нормандскому формату» более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению «Комплекса мер» и «нормандских» решений», — говорится в комментарии.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время нет целесообразности менять переговорный нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе.