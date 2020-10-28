Кулеба заявил о нецелесообразности менять нормандский формат

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время нет целесообразности менять переговорный нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе.
Кулеба заявил о нецелесообразности менять нормандский формат
  • ©kmu.gov.ua

«Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе в той или иной важной форме. Это касается ЕС, США. Я не вижу сейчас целесообразности изменять нормандский формат, так как он функционирует», — приводит Интерфакс его слова.

При этом он отметил, что формат «не функционировал легко и бодро».

«Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договорённостям», — добавил Кулеба.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.

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