Кулеба заявил о нецелесообразности менять нормандский формат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время нет целесообразности менять переговорный нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе в той или иной важной форме. Это касается ЕС, США. Я не вижу сейчас целесообразности изменять нормандский формат, так как он функционирует», — приводит Интерфакс его слова.

При этом он отметил, что формат «не функционировал легко и бодро».

«Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договорённостям», — добавил Кулеба.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.