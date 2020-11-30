В Раде заявили о снижении промышленного производства на Украине

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о снижении производства почти во всех областях украинской промышленности.
В Раде заявили о снижении промышленного производства на Украине
  • Reuters

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Падение промпроизводства на Украине продолжается. Общее снижение промышленного производства на Украине за январь-октябрь 2020 года составило 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го», — отметил он.

По его словам, в нынешнем году стабильным на Украине было производство химической продукции, оно даже шло с некоторым приростом, но «в октябре 2020-го рухнуло и оно, причём сразу на 10,1%».

«Относительно стабильным на Украине остаётся только фармацевтическое производство, нарастившее в октябре 2020 года объёмы на 10,6% по сравнению с сентябрём 2019-го. Отдельные направления отечественного машиностроения в 2020 году рухнули настолько, что впору говорить о системных проблемах их возрождения», — добавил Медведчук.

Ранее Медведчук обвинил президента Украины Владимира  Зеленского в экономическом коллапсе страны.

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