В Раде заявили о снижении промышленного производства на Украине

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о снижении производства почти во всех областях украинской промышленности.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Падение промпроизводства на Украине продолжается. Общее снижение промышленного производства на Украине за январь-октябрь 2020 года составило 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го», — отметил он.

По его словам, в нынешнем году стабильным на Украине было производство химической продукции, оно даже шло с некоторым приростом, но «в октябре 2020-го рухнуло и оно, причём сразу на 10,1%».

«Относительно стабильным на Украине остаётся только фармацевтическое производство, нарастившее в октябре 2020 года объёмы на 10,6% по сравнению с сентябрём 2019-го. Отдельные направления отечественного машиностроения в 2020 году рухнули настолько, что впору говорить о системных проблемах их возрождения», — добавил Медведчук.

Ранее Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в экономическом коллапсе страны.