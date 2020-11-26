В Раде обвинили Зеленского в экономическом коллапсе Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда виноваты в экономическом и социальном коллапсе страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

«Именно предложенный Зеленским и его окружением курс в течение 2019—2020 годов является главной причиной экономического и социального коллапса в стране. Для того чтобы подтвердить этот вывод, достаточно сравнить данные по падению ключевых макроэкономических показателей Украины в сентябре — декабре 2019 года, ещё до локдауна и COVID-19, а также параметры развития страны в течение 2020-го», — отметил он.

По мнению политика, Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное — преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины.

Как добавил Медведчук, всё это свидетельствует о необходимости отставки правительства страны.

Ранее глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов.