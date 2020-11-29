В Минске сообщили о задержаниях на акции протеста

В микрорайонах Минска идут локальные акции протеста, которые разгоняют правоохранительные органы, сообщает Интерфакс.

В районе Национальной библиотеки собралась колонна до 500 человек. Протестующие начали двигаться в сторону Уручья. Возле торгового центра Dana Mall сотрудники правоохранительных органов разогнали участников акции, большинство из них спрятались в ТЦ.

Ещё одна колонна из нескольких сотен протестующих собралась в микрорайоне Зелёный Луг.

Как сообщает портал TUT.BY, на акциях есть первые задержанные.

Ранее сообщалось, что военные грузовики, спецтехника, автозаки и водомёт выдвинулись в центр Минска.