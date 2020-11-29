В центр Минска выдвинулась спецтехника

Военные грузовики, спецтехника, автозаки и водомёт выдвинулись в центр Минска, сообщает ТАСС.

В городе запланирована очередная акция против белорусского президента Александра Лукашенко.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев, спецтехника выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

Скопление спецтехники замечено также возле площади Независимости.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет занимать пост главы государства, когда в стране будет действовать новая Конституция.