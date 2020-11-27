Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского президента, он никогда не допустит того, чтобы при принятии новой Конституции «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».
Также Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики.