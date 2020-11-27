Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет занимать пост главы государства, когда в стране будет действовать новая Конституция.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, он никогда не допустит того, чтобы при принятии новой Конституции «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».

Также Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики.