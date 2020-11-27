Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет занимать пост главы государства, когда в стране будет действовать новая Конституция.
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции
  • © РИА Новости / БелТА

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, он никогда не допустит того, чтобы при принятии новой Конституции «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».

Также Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить