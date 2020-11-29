В ЦИК Приднестровья рассказали о явке на выборах
- © РИА Новости / Руслан Шалапуда
На 12:00 (13:00 мск) явка по республике составила 12,1%. При этом на парламентских выборах 2015 года к этому времени проголосовали 22%.
Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). К этим выборам власти Приднестровья отменили порог явки.
Для мониторинга избирательного процесса в регион прибыли представители России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в непризнанной Приднестровской Молдавской республике начались выборы в Верховный совет.