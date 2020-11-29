В Приднестровье началось голосование на выборах

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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике начались выборы в Верховный совет (парламент).
В Приднестровье началось голосование на выборах
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В 07:00 по местному времени (08:00 мск) на территории региона открылись 266 избирательных участков, сообщает ТАСС.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, которые будут бороться за 33 депутатских мандата. 

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что для разрешения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

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