В Киеве возле здания одной из партий произошёл взрыв

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В Киеве произошёл взрыв на улице Зои Гайдай возле здания одной из политических партий.
В Киеве возле здания одной из партий произошёл взрыв
  • РИА Новости

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, полицейские установили, что возле общественной приёмной лидера одной из политических партий произошёл взрыв, предположительно, гранаты.

Пострадавших нет. В результате взрыва частично повреждён забор и дверь дома.

Начаты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре сообщалось, что в правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой.

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