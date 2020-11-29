В Киеве возле здания одной из партий произошёл взрыв
- РИА Новости
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, полицейские установили, что возле общественной приёмной лидера одной из политических партий произошёл взрыв, предположительно, гранаты.
Пострадавших нет. В результате взрыва частично повреждён забор и дверь дома.
Начаты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В сентябре сообщалось, что в правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой.