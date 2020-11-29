В Киеве возле здания одной из партий произошёл взрыв

В Киеве произошёл взрыв на улице Зои Гайдай возле здания одной из политических партий.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, полицейские установили, что возле общественной приёмной лидера одной из политических партий произошёл взрыв, предположительно, гранаты.

Пострадавших нет. В результате взрыва частично повреждён забор и дверь дома.

Начаты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре сообщалось, что в правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой.



