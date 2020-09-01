В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой
- РИА Новости
«Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину», — говорится в сообщении.
Там отметили, что «при поверхностной проверке» у мужчины нашли предмет, похожий на гранату.
«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи», — добавили в ведомстве.
Опасный предмет был изъят специалистами, его направят на экспертные исследования.
3 августа сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего им гранатой в Ивано-Франковской области Украины.