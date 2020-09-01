В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой

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В правительственном квартале Киева сотрудники полиции задержали мужчину с гранатой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы киевской полиции.
В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой
  • РИА Новости

«Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «при поверхностной проверке» у мужчины нашли предмет, похожий на гранату.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи», — добавили в ведомстве.

Опасный предмет был изъят специалистами, его направят на экспертные исследования.

3 августа сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего им гранатой в Ивано-Франковской области Украины.

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