МЧС обустроило лагерь для долговременного пребывания в Карабахе

МЧС России завершило обустройство лагеря для долговременного базирования группировки в Нагорном Карабахе.

«В настоящее время группировка МЧС России завершила обустройство лагеря для долговременного пребывания группировки МЧС России в регионе, а также обустройство места для технической подготовки большегрузной техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в настоящее время техника спасателей базируется в автопарке, где развёрнуты пункты заправки, мойки, обслуживания и ремонта. В лагере спасателей также развёрнут медицинский пункт.

Ранее сообщалось, что более 60 военных врачей уже прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению.