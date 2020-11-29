МЧС обустроило лагерь для долговременного пребывания в Карабахе

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МЧС России завершило обустройство лагеря для долговременного базирования группировки в Нагорном Карабахе.
МЧС обустроило лагерь для долговременного пребывания в Карабахе
  • © МЧС России

«В настоящее время группировка МЧС России завершила обустройство лагеря для долговременного пребывания группировки МЧС России в регионе, а также обустройство места для технической подготовки большегрузной техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в настоящее время техника спасателей базируется в автопарке, где развёрнуты пункты заправки, мойки, обслуживания и ремонта. В лагере спасателей также развёрнут медицинский пункт.

Ранее сообщалось, что более 60 военных врачей уже прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению. 

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