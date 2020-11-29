МЧС обустроило лагерь для долговременного пребывания в Карабахе
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«В настоящее время группировка МЧС России завершила обустройство лагеря для долговременного пребывания группировки МЧС России в регионе, а также обустройство места для технической подготовки большегрузной техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в настоящее время техника спасателей базируется в автопарке, где развёрнуты пункты заправки, мойки, обслуживания и ремонта. В лагере спасателей также развёрнут медицинский пункт.
Ранее сообщалось, что более 60 военных врачей уже прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению.