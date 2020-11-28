В Карабахе при подрыве мины погибли четверо граждан Азербайджана

В Физулинском районе в Карабахе при подрыве автомобиля на противотанковой мине погибли четыре человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

«28 ноября в 15:20 (14:20 мск) четверо граждан Азербайджанской Республики погибли на территории освобождённого от оккупации села в Физулинском районе, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки Toyota», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено СУ Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, он доставлен в госпиталь в Баку.