Володин обсудил с председателями стран ОДКБ подготовку Парламентской ассамблеи

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с председателями парламентов стран ОДКБ подготовку заседания Парламентской ассамблеи, которое должно пройти 30 ноября.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что «в ходе разговора спикеры обсудили вопросы гармонизации национальных законодательств государств — членов ОДКБ, вопросы законодательного регулирования в области цифровой и экономической безопасности, защиты информации, противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности, противодействия кибервызовам и угрозам».

В Госдуме сообщили, что беседа состоялась с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко, председателем мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, председателем Жогорку Кенеша Киргизии Талантом Мамытовым, председателем Маджлиси милли парламента Таджикистана Рустами Эмомали.

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.