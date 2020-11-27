Володин обсудил с председателями стран ОДКБ подготовку Парламентской ассамблеи
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что «в ходе разговора спикеры обсудили вопросы гармонизации национальных законодательств государств — членов ОДКБ, вопросы законодательного регулирования в области цифровой и экономической безопасности, защиты информации, противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности, противодействия кибервызовам и угрозам».
В Госдуме сообщили, что беседа состоялась с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко, председателем мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, председателем Жогорку Кенеша Киргизии Талантом Мамытовым, председателем Маджлиси милли парламента Таджикистана Рустами Эмомали.
Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.