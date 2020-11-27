На Украине почти на 50% заполнены больницы для больных коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране заполненность больниц для пациентов с коронавирусом составляет 49,9%.

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам министра, всего в настоящий момент на Украине выделено 55 886 койко-мест для лечения коронавирусных больных.

Вместе с этим телеканал указывает, ссылаясь на пресс-службу Минздрава, что сейчас самая плохая ситуация с заполненностью коечного фонда в Полтавской (71,3%), Николаевской (64,6%) и Черниговской (63,5%) областях.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (18,9%), Луганской (26,8%) и Тернопольской (38,4%) областях.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко высказался о возможности введения полного локдауна в стране из-за коронавируса.