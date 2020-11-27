Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране.
Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии
  • Reuters
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его видеообращение, которое транслируется на его же странице в Facebook.

Отмечается, что данное заявление связано со словами избранного президента Молдавии Майи Санду, сказавшей, что для разрешения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

«Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью. Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишинёве руководители страны запускали лозунги «Чемодан — вокзал — Россия»... Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями. Если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир», — сказал он.

Ранее Додон назвал серьёзной ошибкой слова Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

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