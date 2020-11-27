В МИД Украины оценили намерение Белоруссии ввести ответные санкции

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «ТРК Украина» прокомментировал намерение Белоруссии ввести ответные санкции против украинской стороны.
В МИД Украины оценили намерение Белоруссии ввести ответные санкции
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление министра, которое пресс-служба МИД Украины опубликовала на своей странице в Facebook.

«Украина никакого зла Белоруссии не причиняла, во внутренние дела Белоруссии не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей», — сказал Кулеба.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о намерении белорусской стороны ввести санкции против официальных лиц Украины.

Данный шаг связан с тем, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.

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