На Украине выявили 16 218 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 16 218 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 693 407 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 192 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 11 909 летальных случаев коронавируса, 326 238 человек вылечились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.