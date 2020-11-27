В Армении ответили на сообщения о нарушении границы армией Азербайджана

Военнослужащие Азербайджана не пересекали границу Армении, заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооружённых сил Армении Тиран Хачатрян.

«Границу Армении (азербайджанские военные — RT) не пересекали», — цитирует РИА Новости Хачатряна.

По его словам, граница между двумя странами после перехода Кельбаджарского района под контроль Баку проходит по середине месторождения.

«Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили», — добавил он.

Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что работники Сотского золотоносного месторождения, находящегося на границе с Кельбаджарским районом, сообщили о попытке эвакуации и персонала из-за появления азербайджанских военных.

25 ноября подразделения Вооружённых сил Азербайджана вошли в Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе.