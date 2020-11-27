Пашинян заявил о проведённом телефонном разговоре с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за час дважды говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию в Карабахе.

globallookpress.com

«Дважды за последний час провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — написал Пашинян в своём Facebook. Он уточнил, что обсуждались вопросы касающиеся поселений Лачинского коридора, пропавших без вести, поисковых работ, мёртвых тел, летального обмена, расположения миротворцев и пограничных транспортных сообщений в регионе. По его словам, подобные дискуссии проходят регулярно. Ранее стало известно, что французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха.