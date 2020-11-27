Пашинян заявил о проведённом телефонном разговоре с Путиным
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«Дважды за последний час провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — написал Пашинян в своём Facebook.
Он уточнил, что обсуждались вопросы касающиеся поселений Лачинского коридора, пропавших без вести, поисковых работ, мёртвых тел, летального обмена, расположения миротворцев и пограничных транспортных сообщений в регионе.
По его словам, подобные дискуссии проходят регулярно.
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