Пашинян заявил о проведённом телефонном разговоре с Путиным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за час дважды говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию в Карабахе.
Пашинян заявил о проведённом телефонном разговоре с Путиным
  • globallookpress.com

«Дважды за последний час провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — написал Пашинян в своём Facebook.

Он уточнил, что обсуждались вопросы касающиеся поселений Лачинского коридора, пропавших без вести, поисковых работ, мёртвых тел, летального обмена, расположения миротворцев и пограничных транспортных сообщений в регионе.

По его словам, подобные дискуссии проходят регулярно.

Ранее стало известно, что французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха.

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