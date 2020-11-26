Лукашенко расширил права своих уполномоченных представителей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, наделяющий его уполномоченных представителей в Минске и регионах дополнительными правами.
Лукашенко расширил права своих уполномоченных представителей
  • © Alex Halada / APA Picturedesk
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года «Об уполномоченных представителях главы государства» и от 28 марта 2019 года «О представителях государства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уполномоченные представители Лукашенко получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях и т.д.

Ранее сообщалось, что Лукашенко снял Юрия Караева с поста главы МВД страны и назначил его на должность своего помощника по Гродненской области.

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