Мэр Степанакерта назвал число вернувшихся в город беженцев

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В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта вернулись около 30 тыс. беженцев. Об этом заявил мэр Степанакерта Давид Саркисян.
Мэр Степанакерта назвал число вернувшихся в город беженцев
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В Степанакерте на сегодняшний день от 28 тыс. до 30 тыс. жителей. В самый тяжёлый период в городе оставались 200—300 человек», — цитирует его РИА Новости.

Он считает, что в город вернутся все жители, потому что российские миротворцы обеспечивают защиту населения.

Саркисян добавил, что в Степанакерте «нормально контактируют» с миротворцами.

Ранее в Минобороны России заявили, что всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев вернулись в свои дома более 15 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

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