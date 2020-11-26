Мэр Степанакерта назвал число вернувшихся в город беженцев

В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта вернулись около 30 тыс. беженцев. Об этом заявил мэр Степанакерта Давид Саркисян.

«В Степанакерте на сегодняшний день от 28 тыс. до 30 тыс. жителей. В самый тяжёлый период в городе оставались 200—300 человек», — цитирует его РИА Новости.

Он считает, что в город вернутся все жители, потому что российские миротворцы обеспечивают защиту населения.

Саркисян добавил, что в Степанакерте «нормально контактируют» с миротворцами.

Ранее в Минобороны России заявили, что всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев вернулись в свои дома более 15 тыс. жителей Нагорного Карабаха.