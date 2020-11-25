Более двух тысяч беженцев вернулись в Карабах за сутки
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- РИА Новости
«За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2 тыс. беженцев», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев вернулись в свои дома более 15 тыс. жителей Карабаха.
Также Конашенков сообщил, что в Степанакерт организована безопасная доставка более 300 тонн строительных материалов, которые будут использоваться для восстановления объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.
Ранее два самолёта с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа вылетели в Нагорный Карабах.