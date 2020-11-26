Макей рассказал о ситуации с ограничениями на границе с Россией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что вопрос снятия ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу остаётся на повестке дня.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Минске.

«На повестке остаётся чувствительный для наших стран вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макея, странам «уже удалось договориться об определённых послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами».

Министр выразил надежду, что «согласованная работа по дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст свои результаты в ближайшее время».

Ранее в МИД России сообщили, что динамика санитарной ситуации пока не позволяет возобновить наземное пассажирское сообщение с Белоруссией.