Макей рассказал о ситуации с ограничениями на границе с Россией
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Минске.
«На повестке остаётся чувствительный для наших стран вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе», — цитирует его РИА Новости.
По словам Макея, странам «уже удалось договориться об определённых послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами».
Министр выразил надежду, что «согласованная работа по дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст свои результаты в ближайшее время».
Ранее в МИД России сообщили, что динамика санитарной ситуации пока не позволяет возобновить наземное пассажирское сообщение с Белоруссией.