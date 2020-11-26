Лавров рассказал о работе с Белоруссией по синхронизации стоп-листов

Короткая ссылка
Глава российского МИД в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии отметил налаженную координацию с Минском по синхронизации стоп-листов.
Лавров рассказал о работе с Белоруссией по синхронизации стоп-листов
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил «оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер».

«Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена», — добавил министр.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза договорились подготовить новый пакет санкций в отношении Белоруссии, который будет включать не только чиновников, но и компании. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить