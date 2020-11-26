Лавров рассказал о работе с Белоруссией по синхронизации стоп-листов

Глава российского МИД в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии отметил налаженную координацию с Минском по синхронизации стоп-листов.

«В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил «оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер».

«Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена», — добавил министр.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза договорились подготовить новый пакет санкций в отношении Белоруссии, который будет включать не только чиновников, но и компании.