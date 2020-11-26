Песков прокомментировал призыв экс-главы офиса Зеленского к Путину сделать «шаг назад»

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Рассуждения о необходимости «сделать шаг назад» в урегулировании в Донбассе не способствуют прогрессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Песков прокомментировал призыв экс-главы офиса Зеленского к Путину сделать «шаг назад»
  • РИА Новости

«Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперёд, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства, здесь всё предельно просто», — сказал он.

По его словам, рассуждения о «шагах назад», подмене одних договорённостей «эфемерными другими договорённостями», рассуждения о завуалированных попытках «дезавуировать имеющиеся договорённости» — всё это далеко «не способствует выходу на трек урегулирования».

«Наоборот, отбрасывает нас назад», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан попросил российского лидера Владимира Путина «сделать шаг назад» в вопросе Минских соглашений. 

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