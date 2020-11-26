Песков прокомментировал призыв экс-главы офиса Зеленского к Путину сделать «шаг назад»

Рассуждения о необходимости «сделать шаг назад» в урегулировании в Донбассе не способствуют прогрессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперёд, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства, здесь всё предельно просто», — сказал он.

По его словам, рассуждения о «шагах назад», подмене одних договорённостей «эфемерными другими договорённостями», рассуждения о завуалированных попытках «дезавуировать имеющиеся договорённости» — всё это далеко «не способствует выходу на трек урегулирования».

«Наоборот, отбрасывает нас назад», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан попросил российского лидера Владимира Путина «сделать шаг назад» в вопросе Минских соглашений.