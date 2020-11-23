Бывший руководитель офиса Зеленского обратился к Путину

Короткая ссылка
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.
Бывший руководитель офиса Зеленского обратился к Путину
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, он попросил президента России «сделать шаг назад».

«Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей, это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», — заявил Богдан в интервью Ксении Собчак.

Он пояснил, что говорил о переподписании Минских соглашений.

Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей.

Советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что следующая встреча контактной группы запланирована на 25—26 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить