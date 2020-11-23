Бывший руководитель офиса Зеленского обратился к Путину

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

Как пишет РИА Новости, он попросил президента России «сделать шаг назад».

«Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей, это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», — заявил Богдан в интервью Ксении Собчак.

Он пояснил, что говорил о переподписании Минских соглашений.

Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей.

Советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что следующая встреча контактной группы запланирована на 25—26 ноября.