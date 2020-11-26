Лукашенко оценил действия России в ситуации с Нагорным Карабахом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал действия России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

«То, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, — это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Российский лидер Владимир Путин 23 и 24 ноября провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что обсуждены «итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений заявления лидеров трёх стран от 9 ноября».