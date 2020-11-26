В МИД Армении прокомментировали резолюцию сената Франции по Карабаху

Принятая cенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на самоопределение. Об этом заявили в МИД Армении.

«Резолюция, принятая сенатом Франции, является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха на самоопределение и справедливому решению арцахского вопроса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-аккаунте ведомства.

В МИД отметили, что данное решение демонстрирует приверженность Франции всеобщим цивилизационным ценностям прав человека.

В министерстве подчеркнули, что резолюция французского сената «намечает пути для устранения тяжёлых последствий конфликта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Ранее сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.