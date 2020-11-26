В МИД Армении прокомментировали резолюцию сената Франции по Карабаху

Короткая ссылка
Принятая cенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на самоопределение. Об этом заявили в МИД Армении.
В МИД Армении прокомментировали резолюцию сената Франции по Карабаху
  • Reuters

«Резолюция, принятая сенатом Франции, является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха на самоопределение и справедливому решению арцахского вопроса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-аккаунте ведомства.

В МИД отметили, что данное решение демонстрирует приверженность Франции всеобщим цивилизационным ценностям прав человека.

В министерстве подчеркнули, что резолюция французского сената «намечает пути для устранения тяжёлых последствий конфликта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Ранее сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить