В МИД Армении прокомментировали резолюцию сената Франции по Карабаху
- Reuters
«Резолюция, принятая сенатом Франции, является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха на самоопределение и справедливому решению арцахского вопроса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-аккаунте ведомства.
В МИД отметили, что данное решение демонстрирует приверженность Франции всеобщим цивилизационным ценностям прав человека.
В министерстве подчеркнули, что резолюция французского сената «намечает пути для устранения тяжёлых последствий конфликта».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
Ранее сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.