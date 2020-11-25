Грызлов: Украина саботирует открытие пунктов пропуска в Донбассе
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«Контактная группа обсудила ту пропагандистскую акцию, которую киевская власть провела в Луганской области, объявив об открытии двух КПВВ (контрольные пункты въезда — выезда), отказавшись предварительно согласовать с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей) порядок их функционирования», — приводит ТАСС его слова.
Грызлов отметил, что «такие действия Киева абсолютно неприемлемы».
«Односторонние провокационные действия Украины направлены на срыв согласованного открытия КПВВ», — отметил Грызлов.
Ранее Грызлов заявлял, что предложенный украинской делегацией на заседании трёхсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям.