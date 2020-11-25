Грызлов: Украина саботирует открытие пунктов пропуска в Донбассе 

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Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что действия Украины направлены на срыв договорённостей об открытии новых контрольных пунктов пропуска в Донбассе.
Грызлов: Украина саботирует открытие пунктов пропуска в Донбассе 
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Контактная группа обсудила ту пропагандистскую акцию, которую киевская власть провела в Луганской области, объявив об открытии двух КПВВ (контрольные пункты въезда — выезда), отказавшись предварительно согласовать с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей) порядок их функционирования», — приводит ТАСС его слова.

Грызлов отметил, что «такие действия Киева абсолютно неприемлемы».

«Односторонние провокационные действия Украины направлены на срыв согласованного открытия КПВВ», — отметил Грызлов.

Ранее Грызлов заявлял, что предложенный украинской делегацией на заседании трёхсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям.

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