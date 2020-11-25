Германия выделила €2 млн на работу МККК в Карабахе
- Reuters
Об этом говорится в заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.
Она приветствовала соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.
«Я благодарна за неустанную вовлечённость и работу МККК, которому правительство выделило €2 млн», — приводит её слова ТАСС.
Кофлер заявила, что крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям.
Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза.