Германия выделила €2 млн на работу МККК в Карабахе

Правительство Германии выделило €2 млн Международному комитету Красного Креста (МККК) для осуществления деятельности в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.

Она приветствовала соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

«Я благодарна за неустанную вовлечённость и работу МККК, которому правительство выделило €2 млн», — приводит её слова ТАСС.

Кофлер заявила, что крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза.