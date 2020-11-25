Германия выделила €2 млн на работу МККК в Карабахе

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Правительство Германии выделило €2 млн Международному комитету Красного Креста (МККК) для осуществления деятельности в Нагорном Карабахе.
Германия выделила €2 млн на работу МККК в Карабахе
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.

Она приветствовала соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. 

«Я благодарна за неустанную вовлечённость и работу МККК, которому правительство выделило €2 млн», — приводит её слова ТАСС.

Кофлер заявила, что крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза.

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