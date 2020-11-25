На Украине заявили о рекордном снижении мобильности граждан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о рекордном снижении мобильности граждан в связи с карантином по коронавирусу.

«Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем (уменьшение) мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня со времени полного карантина весной», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что возможное введение карантина будет и на новогодние праздники.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.