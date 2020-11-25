На Украине заявили о рекордном снижении мобильности граждан

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о рекордном снижении мобильности граждан в связи с карантином по коронавирусу.
На Украине заявили о рекордном снижении мобильности граждан
  • Reuters

«Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем (уменьшение) мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня со времени полного карантина весной», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что возможное введение карантина будет и на новогодние праздники.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.

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