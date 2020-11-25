Украина продлила на год действие пошлин на российские товары

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Правительство Украины продлило до конца 2021 года действие пошлин в отношении российских товаров. Такое решение приняли на заседании кабинета министров.
Украина продлила на год действие пошлин на российские товары
  • РИА Новости

Об этом информирует ICTV.

«Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация», — приводит ТАСС текст пояснительной записки к проекту постановления.

В декабре 2019 года на Украине также заявили, что продлевают действие пошлин на год. 

В правительстве России заявили о зеркальном ответе

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