Пашинян оценил сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался по поводу срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Пашинян оценил сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как заявил Пашинян в интервью ТАСС, он полагает, что нахождение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком.

«За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — отметил премьер.

Пашинян добавил, что данный период может автоматически продлеваться. Он считает, что пятилетний срок — «это начало процесса».

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.

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