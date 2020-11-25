Пашинян оценил сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе
- РИА Новости
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Как заявил Пашинян в интервью ТАСС, он полагает, что нахождение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком.
«За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — отметил премьер.
Пашинян добавил, что данный период может автоматически продлеваться. Он считает, что пятилетний срок — «это начало процесса».
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.