На Украине выявили 13 882 новых случая коронавируса за сутки

На Украине выявили 13 882 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 661 858 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 229 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 11 492 летальных случая коронавируса, 307 778 человек вылечились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.